Сделали из них мишень: россияне выбрали новые цели для обстрелов на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать территорию Харьковской области. В последнее время они часто бьют по одним и тем же объектам.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, количество обстрелов Харьковской области не уменьшается. Оккупанты нацеленно стреляли по садикам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

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Что известно об обстрелах Харьковщины

По словам Черненко, в последнее время российские оккупанты нацеленно обстреливают базы отдыха в Харьковской области. За 4 июня зафиксировали два таких обстрела. Первый произошел в селе Заречное, где разбили несколько деревянных домиков. Аналогичный удар случился в Старом Салтове.

3 июня оккупанты запустили ракеты по базе отдыха в Змиеве. Также зафиксировали прилеты КАБов по территории яхт-клуба в Хотимле. Именно там проводили международные соревнования по различным видам спорта.

Чаще всего на этих базах есть только охранник. Иногда и их нет. Иногда туда заселяют внутренне перемещенных лиц. Иногда рядом с этими комплексами живут харьковчане, которые на летний период выехали из города, потому что считают, что в городе опаснее. И вот именно по этим комплексам сейчас целят россияне своими ракетами, КАБами, беспилотниками,

– рассказала Черненко.

Правоохранители Харьковщины уже призвали жителей избегать отдыха в таких местах. К сожалению, сейчас они стали основной целью для оккупантов. В результате таких ударов в регионе уже зафиксировали 5 пожаров. Четыре из них, к счастью, удалось локализовать.

Ситуация на Харьковщине: кратко