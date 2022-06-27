На Черниговщине за 15 минут зафиксировали по 15 выходов и приходов: россияне били из артиллерии

Российские оккупанты продолжают беспощадно бить по украинским городам. 27 июня за 15 минут в Черниговской области зафиксировали 30 взрывов – по 15 выходов и приходов.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Обстрел начался примерно в 19:20.

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Через 15 минут зафиксировали 30 взрывов

В районе населенного пункта Горск Черниговской области 27 июня зафиксировали 30 взрывов – 15 выходов и 15 приходов. Вражеский обстрел продолжался с 19:20 до 19:35, то есть всего 15 минут.

Оккупанты били из ствольной артиллерии с территории России. К счастью, потерь среди личного состава и техники украинских военных нет. Однако на месте обстрела зафиксировали:

2 воронки от приходов,

повреждены стены админздания,

выбиты окна.



Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине / Фото оперативного командования "Север"

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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов

С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 27 июня бойцам Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать 35 тысяч российских военных.

Кроме этого, наши защитники успешно уничтожают вражескую технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские бойцы уже испепелили:

1552 танка;

3687 боевых бронированных машин;

771 артиллерийскую систему;

243 реактивные системы залпового огня;

101 средство ПВО;

217 самолетов;

184 вертолета;

636 БпЛА оперативно-тактического уровня;

139 крылатых ракет;

14 кораблей и катеров;

2575 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

60 единиц специальной техники.

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Война России с Украиной: последние новости

Благодаря большому огневому преимуществу и немалому количеству "пушечного мяса" российским оккупантам удается добывать незначительные успехи. В частности, они смогли закрепиться на местности Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Также захватчики немного продвинулись на направлении Роты – Вершина.

В то же время россияне продолжают варить по украинским городам. 27 июня они нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Ракеты Х-22 были запущены с территории Курской области.

На момент попадания в здание ТЦ находилась ориентировочно тысяча человек. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров.

К сожалению, уже известно о 13 погибших, однако количество жертв и пострадавших может обновляться.

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