В Черниговской области течение унесло 2-летнего мальчика: поиски ребенка продолжаются
Источник:Суспильне Чернигов
В Черниговской области 2-летнего мальчика, который вместе с родителями был на реке, унесло течением. Мальчика ищут более четырех часов.
Происшествие произошло 13 июля на реке Рать возле села Крехаев, что в Черниговском районе. По состоянию на 21:00 ребенка до сих пор не нашли.
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Течение унесло 2-летнего мальчика
В Службу спасения 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о том, что в реке Рать возле села Крехаев Остерской территориальной общины, вероятно, утонул 2-летний мальчик,
– говорится в сообщении спасателей.
Как рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Черниговской области Екатерина Яриловец, к поиску мальчика от ГСЧС привлекли семь спасателей, две единицы техники и две лодки. Ребенка ищут уже более 4 часов.
В этот же день на озере на одной из баз отдыха "Аква+" в Черновицкой области утонул 13-летний мальчик. Его тело из воды подняли водолазы. К сожалению, после этого мальчика не удалось реанимировать.
Погибший мальчик был из села Глубочок. Его тело передали на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти. По данным Национальной полиции, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.