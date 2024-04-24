"Сушки" обречены: какие ракеты нужны к F-16, чтобы уничтожить российскую авиацию

Оккупанты активно закидывают прифронтовую территорию КАБами. С этим возможно бороться. И есть надежда, что в ближайшие месяцы будут результаты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что нужно бороться против российских истребителей, которые сбрасывают такие бомбы. Такая возможность появится, когда Украина получит F-16.

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Как бороться против вражеских истребителей

Как отметил Черник, важно, чтобы Украина получила вместе с истребителями ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Они помогут уничтожать вражеские самолеты.

Известно, что F-16 может взять на борт 6 таких ракет. Их дальность поражения в некоторых модификациях – 180 километров. Су-34 сбрасывает же различные управляемые авиабомбы с расстояния 40 – 70 километров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать вражеские самолеты.

Как только Су-34 взят на прицел, то будет обречен. Возможно, от одной уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько вражеских Су-34,

– отметил Черник.

Украине уже удавалось выбивать вражеские Су-34 вблизи линии фронта с помощью ЗРК Patriot. F-16 позволят в разы ускорить этот процесс.

F-16 для Украины: кратко