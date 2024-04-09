Отпилил ветку, на которой сидел: флот России опирался на продукцию из Украины

Многие элементы для своего кораблестроения Россия получала от Украины. После начала войны у россиян также наблюдались проблемы со строительством и восстановлением судов.

Идея россиян нападать на своих соседей, начать самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, а параллельно с этим перевооружаться не является здоровой. Хотя бы потому, что перед началом агрессии против Украины и попадания под санкции, Россия вообще не посчитала, от скольких проектов ей придется отказаться без западных поставок, говорится в эксклюзивном тексте 24 Канала.

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Россия не имеет важных компонентов

Конечно, Путин надеялся, что весь мир продолжит помогать ему вооружаться в обмен на нефть, однако одно дело – серый импорт микропроцессоров, а совсем другое – огромные узлы военных кораблей.

Кое-где получилось, как с авиацией: напав на наше государство, Россия оказалась без возможности регулярно покупать уникальное оборудование производства "Мотор Сич". И хотя оккупанты полагались на предателя Богуслаева, с обслуживанием вертолетов и самолетов у них возникли очень серьезные проблемы.

Что касается флота, то захватчики во многом опирались на продукцию компаний из Николаева, Херсона и Киева. Однако то, что Москва останется без нужных ей компонентов для кораблей, отнюдь не заставило Кремль отказаться от агрессии и намерений строить суда с использованием этих агрегатов.

Например, Россия хочет построить 6 БДК проекта 11711. Они спустили на воду и поставили на вооружение два таких БДК – "Иван Грен" и "Петр Моргунов" (их пригнали с Северного флота в Черное море для участия в войне).

Еще 2 судна находятся в процессе строительства, однако вряд ли россияне смогут реализовать эти проекты, не говоря вообще о 2 даже не заложенных кораблях,

– говорится в тексте.

В 2023 году руководители российских ВМС озаботились подсчетами, сколько же деталей иностранного производства есть на этих ВДК. Оказывается, много украинских.

В частности, на "Петре Моргунове" даже посудомойка импортная. Не говоря уже об установке обработки сточных вод.

Будут ли заменять все эти компоненты? Если Россия решит действительно найти аналоги, по мнению Андрея Рыженко, ей это не удастся сделать без потери качества. Поэтому, вполне вероятно, что россияне будут пытаться купить иностранные изделия через третьи страны, а не искать альтернативы.

Фирмы на Западе помогают флоту России поддерживать живучесть