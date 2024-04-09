Ідея росіян нападати на своїх сусідів, почати найкривавішу війну у Європі з часів Другої світової, а паралельно з цим переозброюватися не є здоровою. Хоча б тому, що перед початком агресії проти України та потрапляння під санкції, Росія взагалі не порахувала, від скількох проєктів їй доведеться відмовитися без західних поставок, мовиться у ексклюзивному тексті 24 Каналу.

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Росія не має важливих компонентів

Звісно, Путін сподівався, що весь світ продовжить допомагати йому озброюватись в обмін на нафту, однак одна справа – сірий імпорт мікропроцесорів, а зовсім інша – величезні вузли військових кораблів.

Подекуди вийшло, як з авіацією: напавши на нашу державу, Росія опинилася без можливості регулярно купляти унікальне обладнання виробництва "Мотор Січ". І хоча окупанти покладалися на зрадника Богуслаєва, з обслуговуванням гелікоптерів та літаків у них виникли дуже серйозні проблеми.

Що стосується флоту, то загарбники багато в чому спиралися на продукцію компаній із Миколаєва, Херсона та Києва. Проте те, що Москва залишиться без потрібних їй компонентів для кораблів, аж ніяк не змусило Кремль відмовитися від агресії та намірів будувати судна з використанням цих агрегатів.

Наприклад, Росія хоче побудувати 6 ВДК проєкту 11711. Вони спустили на воду й поставили на озброєння два таких ВДК – "Іван Грен" та "Петро Моргунов" (їх пригнали з Північного флоту до Чорного моря для участі у війні).

Ще 2 судна перебувають у процесі будівництва, проте навряд росіяни зможуть реалізувати ці проєкти, не кажучи взагалі про 2 навіть не закладені кораблі,

– мовиться в тексті.

У 2023 році керівники російських ВМС перейнялись підрахунками, скільки ж деталей іноземного виробництва є на цих ВДК. Виявляється, багато українських.

Зокрема, на "Петрі Моргунові" навіть посудомийка імпортна. Не кажучи вже про установку оброблення стічних вод.

Чи будуть замінювати всі ці компоненти? Якщо Росія вирішить дійсно знайти аналоги, на думку Андрія Риженка, їй це не вдасться зробити без втрати якості. То ж, цілком ймовірно, що росіяни намагатимуться купити іноземні вироби через треті країни, а не шукатимуть альтернативи.

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