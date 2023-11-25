Обломки черного цвета: Игнат ответил, использовал ли враг реактивные "Шахеды"
Ночью 25 ноября оккупанты атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе. В сети показали обломки сбитых "Шахедов" черного цвета.
Были ли это реактивные "Шахеды", в эфире телемарафона ответил спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
Узнайте больше Более 60 сбитых дронов и 6-часовая тревога: детали массированной атаки на Киев 25 ноября
Реактивные или нет
"Вполне понятно, что это не реактивные", – подчеркнул спикер.
Заметил, что Иран показал перспективную модель "Шахеда". Впрочем, неизвестно, что они производят, в каком количестве и какая вообще будет судьба реактивного беспилотника.
Юрий Игнат также предположил, что, возможно, оккупантам понравилась идея относительно черного цвета. В то же время подчеркнул, что оккупанты и раньше совершенствовали как дроны, полученные от Ирана, так и собственного производства. В частности, используя определенные композитные материалы для меньшей отражательной поверхности.
Сейчас мы видим, что использовали они карбон, являющийся поглотительным материалом для собственно радиолокационного сигнала,
– отметил спикер.
Заметил, что карбон сам по себе может быть чёрным.
Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп, нуждающихся в визуальной привязке. Собственно, это тоже будет проблемой. Но, как видите, сейчас справились даже с таким вызовом,
– подчеркнул спикер.
Интересно Группа БПЛА кружила и ждала другой, чтобы массированно атаковать, – Игнат об атаке на КиевОбратите внимание! Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество дронов, – 75 "Шахедов". Основным направлением удара агрессора стала столица. По уточненным данным, защитники неба уничтожили 74 дрона-камикадзе.
Коротко о модернизированных иранских "Шахедах"
- В ноябре Иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура" публично представил новый реактивный ударный беспилотник.
- Реактивная версия "Shahed-136" получила название "Shahed-238".
- Также заявили, что якобы дрон имеет три версии. В частности, отличается разными системами наведения.
- Кстати, фюзеляжи нового "Шахеда" имеют чёрный цвет. Это связывают, в частности, с возможным применением радиопоглотительных материалов.