"Черный список" Минкульта пополнился: внесли еще 14 российских артистов

21 октября 2021 , 12:08
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Источник:

Интерфакс-Украина

Минкульт внес еще десяток российских актеров в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Это сделали по представлению Службы безопасности Украины.

Так, список пополнился еще 14 российскими актерами. Теперь там находится 227 человек.

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Кто попал в список

  • Сергей Гарусов,
  • Максим Дахненко,
  • Марина Денисова,
  • Владимир Ильин,
  • Алексей Кравченко,
  • Евгений Кузьмин,
  • Александр Марушев,
  • Андрей Терентьев,
  • Никита Терентьев,
  • Светлана Терентьева,
  • Глеб Темнов,
  • Алексей Червяков,
  • Елена Чижова,
  • Андрей Шаповал.

Что известно о "черном списке" Минкульта

Минкульт создал "черный список" артистов в 2015 году. Туда попадают те российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.

Недавно в список внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, а Моргенштерн попадал в список аж дважды, под разными фамилиями. В июне список также расширили певцом Филиппом Киркоровым.

К слову, в сентябре 2020 года истек срок пребывания российского рэпера Басты в "черном списке". Он сразу же приехал в Киев. Один из прохожих спросил артиста "чей Крым?", а охрана Басты напала на мужчину.

Автор: Ольга Музика