"Черный список" Минкульта пополнился: внесли еще 14 российских артистов

Минкульт внес еще десяток российских актеров в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Это сделали по представлению Службы безопасности Украины.

Так, список пополнился еще 14 российскими актерами. Теперь там находится 227 человек.

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Кто попал в список

Сергей Гарусов,

Максим Дахненко,

Марина Денисова,

Владимир Ильин,

Алексей Кравченко,

Евгений Кузьмин,

Александр Марушев,

Андрей Терентьев,

Никита Терентьев,

Светлана Терентьева,

Глеб Темнов,

Алексей Червяков,

Елена Чижова,

Андрей Шаповал.

Что известно о "черном списке" Минкульта

Минкульт создал "черный список" артистов в 2015 году. Туда попадают те российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.

Недавно в список внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, а Моргенштерн попадал в список аж дважды, под разными фамилиями. В июне список также расширили певцом Филиппом Киркоровым.

К слову, в сентябре 2020 года истек срок пребывания российского рэпера Басты в "черном списке". Он сразу же приехал в Киев. Один из прохожих спросил артиста "чей Крым?", а охрана Басты напала на мужчину.