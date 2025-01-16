Огромные масштабы: сколько на самом деле военных участвует в войне с обеих сторон

На днях президент Зеленский озвучил, что со стороны России воюет в Украине ориентировочно 600 тысяч солдат, а численность украинской армии составляет 880 тысяч военных. Под этими цифрами имеются в виду те бойцы, которые непосредственно вовлечены в боевые действия на фронте.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, объяснив, что 880 тысяч человек, о которых заявил Зеленский – это в целом вся армия, куда входят также ВУЗы, ТЦК, тыловые бригады и те, которые размещены на северной границе Украины, где не ведутся активные боевые действия.

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В состав армий входит ряд формирований

В целом, по словам Тимочко, в Нацгвардию Украины, ВСУ и ГПСУ привлечено более 1 миллиона человек, но участие в войне по линии фронта ведет совсем другое количество военных.

Относительно 600 тысяч российских солдат, он отметил, что если имеется в виду те, которые привлечены к боевым действиям в Украине, то надо не забывать, что за пределами Украины в приграничных областях также находятся российские войска, которые присоединены к системе логистики, прикрытия и т.д.

Они, наверное, в это количество не учтены. Они оказывают авиационную, противовоздушную поддержку. В любой момент они могут быть привлечены к ведению боевых действий,

– озвучил Тимочко.

По его словам, неизвестно, учтены ли те российские солдаты, которые ведут бои на Курщине. Вероятно, что нет. Это еще 60 тысяч человек, дополнительно еще 50 тысяч занимаются обслуживанием войск, что на передовой.

Путин увеличил численность армии

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что российская армия составляет более 2 миллионов человек личного состава. В России согласно указам Путина несколько раз увеличивали численность армии.

До широкомасштабного вторжения Россия имела 1,2 миллиона военных, а в целом армию до 2 миллионов, сейчас военных имеет более 2 миллионов, а вот сколько еще других военных структур – сложно сказать,

– озвучил Тимочко.

Ведение войны требует значительных ресурсов и затрат

Россияне в Украине привлекают не только армию, но и парамилитарные объединения, а это, со слов Тимочко, десятки тысяч человек, в частности наемники, частные военные компании, казачьи формирования, тероборона, Росгвардия, иностранные легионы (войска из КНДР).

До 3 миллионов только людей в военной форме привлечены к боям. Это огромные масштабы, ресурсы, финансовые затраты, объемы перемещения боекомплекта и личного состава, чрезвычайно сложные механизмы управления,

– отметил Тимочко.

Все это предполагает значительную нагрузку и профессиональный уровень людей, которые с обеих сторон занимаются привлечением войск к боевым действиям. Если в России это неограниченные ресурсы, то Украина, по словам Тимочко, должна организовывать противодействие врагу в условиях жесткой экономии, недостатка личного состава в условиях ограниченного количества вооружения и внутриполитических процессов, которые он считает деструктивными.