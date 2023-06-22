Показываем на карте, где расположен Чонгар: возле села произошел "хлопок" на стратегическом мосту

К Чонгарскому мосту 22 июня добрался "хлопок", что изрядно испугало российских оккупантов. Дело в том, что через Чонгарский мост россияне перебрасывают свою технику и живую силу на Юг Украины.

Чонгарский мост, на котором произошел "хлопок", расположенный возле оккупированного села Чонгар в Херсонской области, пишет 24 Канал. До полномасштабного вторжения россиян село Чонгар было так называемой буферной зоной между Украиной и Россией, захватившей Крым.

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Чонгар был буферной зоной

В 2014 году россияне установили у Чонгара блокпост и заминировали поля вокруг села. В конце концов, в Чонгаре появился КПВВ, через который можно было с территории Украины въехать в оккупированный Крым.

Чонгар оказался оккупирован российскими силами с 24 февраля 2022 года. Через Чонгар россияне, как было сказано выше, перекидывают технику из оккупированного Крыма.

Где расположен Чонгар: показываем на карте

Чонгарский мост посетил "хлопок": что известно

Утром 22 июня российские пропагандисты сообщили о "хлопке" на Чонгарском мосту. Также оккупанты заявили, что есть прилеты по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

На Чонгарском мосту "хлопок" пробил мост насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста. Речь идет о старом мосте через Сиваш, который расположен рядом с Чонгарским мостом.

Обратите внимание Точный удар по Чонгарскому мосту: показываем на карте, где он расположен