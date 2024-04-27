60 дней на обновление данных в ТЦК: адвокат рассказал, что ожидает тех, кто этого не сделает
Источник:ТСН
Закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. В нем прописано, что все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК, электронном кабинете или ЦНАП.
По словам адвоката Николая Максимова, миллионы мужчин могут быть объявлены в розыск. Он объяснил, что новый закон должен способствовать задержанию украинцев на улицах без официального уведомления.
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Что ожидает тех, кто не обновит свои данные
Максимов объяснил, что в этом случае, если военнообязанный не пришел обновить свои данные в течение 60 дней, то в таком случае военкомат обращается в полицию и подает информацию о нарушителе для розыска.
Скорее всего, к поискам будут привлечены участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК,
– объяснил адвокат.
После этого нарушителю будет выслан новый документ– требование ТЦК Если в течение 10 дней человек не явится, военкомат обратится в суд с иском об ограничении ей права на управление транспортным средством.
Кроме того, на нарушителя могут наложить штраф до 25 тысяч гривен, и его неуплата может привести к аресту имущества и ограничению пользования банковскими картами.
Если военнообязанный не просто не обновил данные, но и не был ранее зарегистрирован, полиция будет иметь право доставить его в ТЦК. Это может произойти, к примеру, после проверки документов на блокпосте.
"Могу сказать, что банки 100% сливают информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста, информацию могут предоставить государственная миграционная служба, МВД. Есть слухи, что есть коммуникация с крупной почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК, – рассказал Максимов.
Сколько мужчин могут оказаться в розыске
Адвокат считает, что в розыске могут оказаться около двух миллионов украинцев призывного возраста.
"Полицейские максимум выедут по месту жительства, позвонят по телефону, спросят",
– уточнил Максимов.
По его словам, новый закон направлен на то, чтобы объявлять граждан в розыск без повестки.
"На сегодняшний день если человек по повестке не появился, тогда, безусловно, есть розыск. А они поступили так, чтобы все сразу попадали в розыск и всех можно было задерживать на улице. Это основная цель. Потому что сейчас нельзя задерживать, нет оснований, человек не в розыске", – отметил юрист.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что ВСУ чрезвычайно важно владеть нужным количеством людей в армии. По его словам, только так можно будет применять все предоставленное вооружение против врага.
- Также в Минобороны объяснили, что у них нет механизма для вручения заграницей.. Он объяснил, что с момента вступления в силу нового закона о мобилизации мужчинам призывного возраста, находящиеся за границей, не обязательно возвращаться в Украину для обновления своих данных.
- В то же время Кабинет Министров принял решение, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта или паспорта гражданина Украины вне страны.