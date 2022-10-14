Как на Россию повлияет исчезновение Путина: Пионтковский назвал примерный сценарий

Даже если российский президент исчезнет с политической арены, к власти в Кремле придут такие же негодяи, как он. Впрочем, в отличие от Путина они будут понимать, что Россия проиграла в войне с нашим государством.

Итак, перед ними будет стоять главная задача, как сохранить власть в терпящей поражение стране. Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист Андрей Пионтковский.

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Как будут действовать преемники Путина

По его словам, преемники российского президента будут посылать месседж Западу и частично Украине, мол, это они избавили мир от ядерных угроз Путина и оказали огромную услугу человечеству. Теперь мир должен помочь им спасти репутацию и подписать капитуляцию на менее позорных условиях.

Приблизительно такой сигнал они будут посылать Западу и Украине.

– заметил Пионтковский.

Кроме того, "работая на внутренний рынок" преемники Путина будут обвинять его в ошибках, совершенных в войне против Украины. И теперь граждане страны-агрессорки должны смириться с определенной реальностью.

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Россия может распаться в ближайшие годы

Согласно избирательному законодательству в России в 2024 году ожидаются президентские выборы. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предполагает, что страны-агрессорки в нынешних пределах могут вообще не существовать.

У меня есть большие подозрения, что до 2024 года Россия в нынешних границах не сохранится,

– заметил Яковенко.

И отметил, что ему кажется, что "исторический проект "Россия" завершается. И глава Кремля Путин сейчас прилагает к этому максимальные усилия".

"Все империи распадаются. Я не понимаю, почему Россия должна быть исключением. Путин делает все, чтобы это произошло. Сомнений, что Украина выиграет эту войну, нет", – подытожил журналист.

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