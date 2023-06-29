Пригожин хотел устроить показательную акцию: какая судьба постигнет вагнеровцев после мятежа

Руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина после его кратковременного мятежа в России ожидает печальная участь. Вопреки всем обещаниям Владимира Путина, вагнеровцев либо заключат, либо уничтожат.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Пригожин предпринял попытку "переворота", чтобы избежать обезоружения за отход от Бахмута.

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"Пригожин не мог остаться на фронте, потому что его разбили бы украинцы, и он это понимал. И он не мог уйти с фронта, потому что его обезоружили бы. Он устроил этот путч, чтобы его не обезоружили", – сказал Жирнов.

Что ждет вагнеровцев после мятежа: смотрите видео

Кстати, на самом деле Пригожин имел меньше наемников, чем говорил. Речь идет об около 10 тысячах вагнеровцев, а не о 25 тысячах.

Вагнеровцев обезоружат и уничтожат

Теперь происходит то, чего Пригожин так стремился избежать: его банду таки обезоруживают. Но дальше будет хуже.

"В любых армиях мира во время любой войны часть, которая устроила мятеж, ликвидируют, ее флаг уничтожают, а офицеров – разжалуют, судят и заключат или убивают. Это ждет вагнеровцев", – считает Жирнов.

"Поход на Москву" Пригожина: основное

Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.

26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил оправдаться, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.

27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.

Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

Вечером 26 июня кремлевский диктатор Владимир Путин предложил вагнеровцам вступить на службу в министерство обороны или "уйти в Беларусь". Уже 27 июня пропагандистские СМИ написали, что "началась подготовка по передаче ЧВК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ".