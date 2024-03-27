Не повестками едиными: в ВСУ рассказали, что ТЦК также выполняют боевые задачи
Источник:Полтавский областной ТЦК и СП
В Украине распространено мнение, что сотрудники ТЦК могут только ходить и выдавать повестки. Впрочем, в Полтавском областном территориальном центре комплектования рассказали, что их сотрудники также привлекаются к боевым задачам.
Там также отметили, что ТЦК и СП является составляющей Вооруженных Сил Украины. В частности, сотрудники ТЦК участвуют в утилизации “Шахедов” в составе мобильных огневых групп ПВО.
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Работа ТЦК
В Полтавском ТЦК отметили, что в ТЦК переводятся те бойцы, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.
Кроме того, военнослужащие ТЦК переводятся в боевые подразделения. Там также заявили, что сотрудники ТЦК в составе сводных подразделений привлекаются к выполнению боевых задач.
Отмечается, что они выполняют задачи ПВО в составе мобильных огневых групп. В то же время там отметили, что ТЦК включает как гражданских граждан, так и военнослужащих. Гражданские работники не имеют униформы и оружия, в то время, как военнослужащие имеют их.
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