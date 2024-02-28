В Воздушных силах сказали, какие задачи будут выполнять первые F-16

Украина с нетерпением ждет появления первых западных истребителей F-16. Они защитили бы украинские города от ракетных и дроновых атак, а также существенно помогли бы нашим бойцам на фронте.

Трудно недооценить влияние истребителей на ход войны, но вместе с тем не стоит и завышать ожидания. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, какую модернизацию F-16 получат ВСУ и как украинцы узнают об их передаче.

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Что будут делать F-16

Игнат отметил, что результаты работы самолетов будут скорее накопительными.

Я даже когда-то сказал, что когда мы получим F-16, то выиграем эту войну. Сначала выиграем битву в воздухе, а потом Силы обороны смогут освободить территории. Но понятно, что это не будет одномоментно, мол, придет эскадрилья F-16 – и победа. Да нет,

– отметил Игнат.

Прежде всего самолеты должны помочь в защите украинцев от ракетных и дроновых атак. Также важной задачей будет борьба с российской авиацией.

Какое укомплектование F-16 получит Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Россия ведет войну против Украины с грубым нарушением международного права. Согласно международному законодательству, Украина имеет право на самооборону, что включает также нанесение ударов по законным военным целям за пределами страны.

В Украину направят подержанные F-16 не последней модернизации. Она делится на блоки от 10 до 72. К слову, 72 блок – это крайняя версия самолета F-16, которая способна превосходить вражеские суда.

В дальнейшем есть возможность их модернизации: лучшая авионика, лучшая бортовая РЛС (радиолокационная станция – 24 Канал), лучшие ракеты,

– очертил перспективы Игнат.

Отметим, вместе с F-16 должна также появиться широкая номенклатура вооружения к нему. Неизвестно, когда и в каком количестве Украина получит его. Этот вопрос будут обсуждать в рамках авиационной коалиции.

Сейчас Украина вступает в клуб из 21 страны, которые имеют и эксплуатируют F-16. После этого Воздушные силы ВСУ смогут рассчитывать на дальнейшую модернизацию и, возможно, получения новых самолетов линейки F-16. А интеграция Украины в НАТО дает надежду на то, что наши пилоты в будущем также будут летать на F-35, как это делают другие страны.

Как украинцы узнают о передаче F-16

Часто украинцы и враг узнают о передаче Вооруженным Силам Украины нового вида вооружения постфактум. Например, о предоставлении Украине ракет ATACMS впервые узнали после попадания в аэродром в Бердянске. Вероятнее всего, с F-16 будет аналогичная ситуация.

Официального перерезания ленточки не будет, как это было в Советском Союзе,

– подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Он вспомнил, что ЗРК Patriot наша страна получала в рамках коммуникации, которая не была понятна ни украинцам, ни врагу.

"Пусть так будет и в дальнейшем. Узнаем, что F-16 в Украине тогда, когда будет сбит российский самолет. Иногда определенные вещи не объявляются публично, чтобы враг не делал выводов", – подытожил Игнат.

Поставка F-16 в Украину