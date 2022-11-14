Что изменило освобождение Херсона: объяснение Жданова
Освобождение Херсона открыло возможности для ВСУ контролировать силы врага и сдерживать его действия. Благодаря этому теперь украинские военные взяли под огневой контроль дорогу из Крыма.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Сейчас ВСУ имеют возможность разместить свои позиции южнее Херсона – на побережье. Благодаря этому можем огневым способом контролировать все поставки вооружения, техники и личного состава из Крыма.
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Теперь единственный вопрос, насколько эффективно и как тщательно мы это будем делать,
– отметил эксперт.
Он подчеркнул, что там железная дорога, которую не намного легче уничтожать, чем автомобильную, на которой нужно разрушить мост или путепровод, чтобы воспрепятствовать движению колонн.
"На железной дороге достаточно разрушить полотно и постоянно его держать в таком состоянии, не давая возможности ремонтной бригаде его восстановить. Этот процесс может быть бесконечен. Главное, чтобы ни один эшелон с техникой не зашел из Крыма. Посмотрим, как будут разворачиваться события", – считает Жданов.
Какие возможности для ВСУ появились после деоккупации Херсона: смотрите видео
Освобождение Херсона от оккупантов: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон. На вопрос, почему он рискнул и приехал лично, ведь мог обратиться к жителям города в онлайн-формате, Зеленский ответил в шутливой форме: "А как же арбуз херсонский?".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал деоккупацию Херсона. Он поблагодарил подразделения Сил обороны, сообщил, что операция продолжалась с начала сентября, а также напомнил, что успех этой операции имеет свою цену.
- В Херсонской области поймали 20-летнего российского оккупанта, профессионального военного, одетого в гражданскую одежду. Он остался на деоккупированной территории, чтобы в дальнейшем работать на русскую армию.
- ВСУ будет защищать освобожденный Херсон от атак оккупантов. Для этого продолжится работа авиации и других сил обороны в Южном направлении. Для деоккупированных частей Юга также требуется ПВО.
- В деоккупированном Херсоне и области производится зачистка территории. Спецподразделения Нацполиции показали видео, как они зачищают завод в освободившемся городе.