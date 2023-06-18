Продвижение ВСУ на Юге, активизация россиян неподалеку от Угледара: карта боев за 18 июня

Российские военные снизили атаки на Бахмутском направлении, однако все еще наступают на Востоке. Силы обороны Украины сдерживают оккупантов и отбивают их атаки.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

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За прошедшие сутки российские военные вели наступательные действия на 5 направлениях.

Где наступают оккупанты

враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового на Харьковщине, успеха не достиг. Для обстрелов россияне применили артиллерию и минометы.

Карта боев на Купянском направлении

враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки на Луганщине, успеха не достиг. Враг обстрелял Луганскую и Донецкую области из артиллерии.

Карта боевых действий возле Белогоровки

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Противник нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки, а также осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Карта боевых действий в районе Авдеевки

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы.

Карта боев в районе Марьинки

враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не достиг. Противник нанес авиаудары возле Золотой Нивы, Благодатного и Угледара, а также обстрелял населенные пункты.

Карта боев на Шахтерском направлении

Что происходит под Бахмутом

от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В то же время уже сутки Генштаб ВСУ не сообщает о том, что оккупанты наступали на Бахмутском направлении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый предположил, что на уменьшение боестолкновений повлияло то, что украинским защитникам удалось освободить участок размером примерно 16 квадратных километров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 17 июня сообщила, что на Бахмутском наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших Сил обороны.

Какая ситуация на других участках фронта

Где наступают украинские войска

противник продолжает вести оборонительные действия и наносить авиаудары и обстрелы из артиллерии.оперативная обстановка без существенных изменений.противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар по Янжуловке Черниговской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

По данным Анны Маляр, на Юге наши войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.

Она сообщает, что практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на Юге, они имеют тактический успех. Маляр информировала, что Силы обороны постепенно продвигаются вперед.

"По состоянию на сегодняшний день до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", – заявила Маляр.