Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ дают бой: карта боевых действий по состоянию на 22 мая

ВСУ продолжают героически отражать атаки врага по нескольким направлениям. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашей страны.

Об актуальной ситуации на утро 22 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Ракетный террор продолжается

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием.

Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны России,

– отметили в Генштабе.

Какая ситуация на фронтах

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки состоялось 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Север

Восток

оперативная обстановка без значительных конфигураций.противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской области.противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток оккупанты пытались наступать в районе Масютовки, но тщетно.враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел.враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел.противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки.подразделения сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары.

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

противник обороняется. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

В Генштабе добавили, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

5 районов сосредоточения личного состава,

2 склада боеприпасов,

3 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

2 пункта управления,

станцию радиоэлектронной борьбы,

зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

За последние сутки оккупанты потеряли в Украине 720 единиц личного состава. В целом же с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат.