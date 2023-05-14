ВСУ продвигаются возле Бахмута, за сутки произошло более 50 боестолкновений: карта боев 14 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Украинским военным удается подвинуть российские силы вблизи Бахмута. В то же время, противник продолжает сосредоточивать огромные силы на Востоке и ведет наступательные действия.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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Оккупанты наступали на трех направленияхНа Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг обстрелял более 10 населённых пунктов Донецкой области на этом направлении.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные постепенно продвигаются в двух направлениях в пригороде Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский тоже информировал о продвижении наших сил.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Россияне обстреляли несколько городов и сел на этом направлении.
Карта боев на Купянском направленииНа Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других участках фронта
Россияне не проводили наступательных действий на:
- Авдеевском направлении,
- Шахтерском,
- Лиманском,
- Волынском и Полесском,
- Северском и Слобожанском,
- Запорожском и Херсонском.
В то же время оккупанты наносили авиаудары и многочисленные обстрелы, в частности, из артиллерии. На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне.
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
- Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа Zala, 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 – неустановленного типа.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции,
- 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.