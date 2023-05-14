ВСУ продвигаются возле Бахмута, за сутки произошло более 50 боестолкновений: карта боев 14 мая

14 мая 2023, 08:30
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинским военным удается подвинуть российские силы вблизи Бахмута. В то же время, противник продолжает сосредоточивать огромные силы на Востоке и ведет наступательные действия.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Смотрите также И это еще даже не контрнаступление: оккупанты паникуют из-за успехов ВСУ возле Бахмута

Оккупанты наступали на трех направлениях

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг обстрелял более 10 населённых пунктов Донецкой области на этом направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные постепенно продвигаются в двух направлениях в пригороде Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский тоже информировал о продвижении наших сил.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Россияне обстреляли несколько городов и сел на этом направлении.

Карта боев на Купянском направлении

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

Какая ситуация на других участках фронта

Россияне не проводили наступательных действий на:

  • Авдеевском направлении,
  • Шахтерском,
  • Лиманском,
  • Волынском и Полесском,
  • Северском и Слобожанском,
  • Запорожском и Херсонском.

В то же время оккупанты наносили авиаудары и многочисленные обстрелы, в частности, из артиллерии. На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне.

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
  • Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа Zala, 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 – неустановленного типа.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции,
  • 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Автор: Михайло Гема