Залужный сказал, что может изменить правила в войне в Украине

Сейчас оккупанты продолжают наступление на Востоке. Валерий Залужный рассказал, как можно изменить ситуацию в пользу Украины.

Экс-главком отметил, что сегодня происходит постепенная потеря Украиной позиций на фронте под влиянием российской тактики "измора". Валерий Залужный объяснил, что следует делать, передает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

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Как изменятся правила "игры" на поле боя

Осенью 2023 года, еще будучи главкомом, Залужный говорил, что Украине нужен технологический прогресс, чтобы выиграть.

По словам генерала, если посмотреть внимательно на историю войн и военного искусства, то мы ничего революционного не увидим. Это абсолютно нормальный эволюционный процесс, который в определенный момент толкает науку к тому, что появляется новое оружие. Сегодня, подчеркнул военный, новым оружием является не просто беспилотные системы, а технологии. Технологии – это другие разведка, связь, отношение к космосу, система управления, которая меняет доктрины применения и подготовки, производство, научное сопровождение и тому подобное.

Главным в этом противостоянии, видимо, будет искусственный интеллект. Он будет первым отвоевывать себе жизнь,

– сказал Залужный.

Генерал заметил, что в этом есть большая проблема. Она заключается в том, что когда-то изображенные в фильмах войны машин с людьми, сегодня имеют очень реалистичный вид. По мнению Залужного, нужно немедленно определить барьеры, куда нельзя запускать ИИ, и также создать соответствующие механизмы защиты человеческой среды от искусственного интеллекта.

Дипломат считает, что в 2027 году развитие этих научных технологий остановится, и тогда стороны смогут накапливать обновленное оружие, которое будет дешевым и массовым. Создадутся условия для большого наступления.

К слову, Залужный заявил, что Россия сможет совершить мощный прорыв на поле боя после 2027 года, когда накопит достаточно ресурсов.