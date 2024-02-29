Путин угрожает бить по Украине "Сарматами": что это за ракеты

Российский президент 29 февраля традиционно обратился к Федеральному собранию. В своей речи Владимир Путин подтвердил использование ракеты "Циркон" по Украине и пригрозил, что страна-агрессор будет применять "Сарматы".

Диктатор заверил, что якобы эти тяжелые баллистические ракеты уже "подтвердили свои высокие и уникальные характеристики" и "вскоре о них услышат". Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, какую угрозу для Украины представляют ракеты "Сармат".

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Какая цель ядерного шантажа

"Сармат" – это ракета другой категории. Речь идет о стратегическом вооружении, основным видом которого считается межконтинентальное ракетно-ядерное оружие.

Я не очень представляю, как его (стратегическое вооружение – 24 Канал) можно использовать в тактических нуждах, в частности ударах по украинским объектам,

– сказал Шарп.

Ракета "Сармат" является основным компонентом ядерного сдерживания, это часть ядерной триады. Ее использование возможно в рамках большой ядерной войны, со странами, которые имеют ядерное оружие.

Угрозы Путина, в частности связаны с ядерным шантажом западных стран – это известный инструмент, который использует диктатор, чтобы помощь Украине или была меньше, или задерживалась.

"Инструмент относительно действенный. Опасения западных стран относительно эскалации с Россией – это важный фактор принятия решений о помощи Украине. Поэтому неудивительно, что в своей речи он вернулся к различным угрозам", – добавил Шарп.

Сармат – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Эту ракету разработал Государственный ракетный центр имени Макеева, который специализируется на конструировании МБР морского базирования.



Основные технические характеристики: Длина – 35 метров;

Диаметр – 3,5 метра;

Масса – около 200 тонн;

Дальность полета – 16 тысяч километров;

Количество ядерных боеголовок – до 15 штук;

Сила взрыва каждой боеголовки – до 750 кт TNT. – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.Эту ракету разработал Государственный ракетный центр имени Макеева, который специализируется на конструировании МБР морского базирования.Основные технические характеристики:

Путин снова угрожает ядерным ударом