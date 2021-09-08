Не покажут Афганистан на карте, – Арестович "объяснил" свои слова о "необразованных украинцах"
Источник:24 канал
Украинцы не столь образованы, как афганские беженцы. Именно эти слова Алексея Арестовича стали настолько резонансными в обществе, на них отреагировал даже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Далее Арестович попытался оправдать свое заявление, но в итоге только подтвердил его. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что "средний украинец" не сможет даже показать Афганистан на карте.
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"Я не говорил, что средний моджахед образованнее, чем средний украинец"
Алексей Арестович – внештатный советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу – известен своими нестандартными заявлениями.
- Некоторые из них вызывают в украинском обществе резонанс настолько значительный, что их приходится дополнительно объяснять.
- Таким было и заявление об украинцах в сравнение их с афганцами.
Арестович, в частности, сказал, что беженцы из Афганистана образованнее "среднего украинца". 7 сентября в телеэфире спикер ТКГ попытался оправдаться. И при этом:
- Сказал, что "средний украинец" якобы не может показать Афганистан на карте.
- Но обижается на то, "что Арестович сказал".
"Некоторые афганцы, которые имеют западное образование и работали переводчиками для канадской армии (а значит, по меньшей мере знают в совершенстве английский язык), могут оказаться более образованными, чем средний украинец. Но я даже имел в виду не только их, а тех людей, которых мы вывозим", – пояснил Арестович.
Мол, Украина вывезла из Афганистана ведущих корреспондентов мировых телеканалов.
А что я несправедливого сказал такого, что такого страшного? Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана" образованнее, чем средний украинец? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс,
– вот такое "объяснение" прозвучало от Алексея Арестовича.
Коротко о сравнении украинцев и афганцев от Арестовича
- Алексей Арестович сравнил украинцев и беженцев из Афганистана не в пользу первых.
- В ответ Дмитрий Разумков посоветовал Арестовичу "поехать в "Талибан", раз там такие образованные люди.
- В долгу спикер ТКГ не остался, и сказал о словах Разумкова следующее: "На пациентов не обижаюсь".
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