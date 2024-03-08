Что могло бы изменить ход войны в Украине: Зеленский назвал главное

Война нашего государства против циничного врага продолжается. Владимир Зеленский назвал главные факторы, которые бы могли изменить ход ведения боевых действий в Украине.

Ход войны в Украине могло бы изменить дальнобойное оружие. Об этом президент рассказал в интервью Cinque minuti, передает 24 Канал.

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Что помогло бы продвигаться на фронте

Президент Украины отметил, что именно дальнобойное оружие могло бы изменить ход войны в Украине. Он отметил, что наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским силам продвигаться на фронте.

По его словам, если у тебя есть соответствующее оружие, то ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам.

Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас – до 20 километров артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше,

– добавил украинский лидер.

Глава государства убежден, что современное дальнобойное оружие или то, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

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