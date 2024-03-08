Что могло бы изменить ход войны в Украине: Зеленский назвал главное
Источник:Офис Президента
Война нашего государства против циничного врага продолжается. Владимир Зеленский назвал главные факторы, которые бы могли изменить ход ведения боевых действий в Украине.
Ход войны в Украине могло бы изменить дальнобойное оружие. Об этом президент рассказал в интервью Cinque minuti, передает 24 Канал.
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Что помогло бы продвигаться на фронте
Президент Украины отметил, что именно дальнобойное оружие могло бы изменить ход войны в Украине. Он отметил, что наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским силам продвигаться на фронте.
По его словам, если у тебя есть соответствующее оружие, то ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам.
Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас – до 20 километров артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше,
– добавил украинский лидер.
Глава государства убежден, что современное дальнобойное оружие или то, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.
Шольц не хочет предоставлять дальнобойные ракеты Украине: основное
- Ранее в Германии снова усилилось давление на канцлера Олафа Шольца относительно поставок Украине дальнобойного оружия. Бундестаг 22 февраля проголосовал за рекомендацию предоставить нашей стране системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора".
- Украина стремится получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Германия пока не готова передавать это оружие. Мол, все из-за того, что ВСУ могут бить этими ракетами по Москве.
- Кроме того, канцлер Германии отметил, что для эксплуатации такого вооружения надо привлечь немецких солдат. Ведь, мол, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как ее можно контролировать.
- Впрочем, военный эксперт Петр Черник сказал, что изменить ход войны могут несколько видов дальнобойных ракет. Речь идет примерно о 1,5 тысячах единиц вооружения в смешанном цикле. Говорится о Taurus, Storm Shadow и ATACMS.