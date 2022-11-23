В Киево-Печерской лавре нашли определенных людей, возможно, из России, – Данилов

Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерском монастыре, которым занимается Московский патриархат. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, что внутри лавры силовики обнаружили, по всей видимости, граждан враждебного государства.

Ни для кого не секрет, что храмы Украинской православной церкви Московского патриархата являются идеальным хранилищем для агентов Кремля и диверсантов. Секретарь СНБО Данилов подтвердил то, о чем все давно догадывались. В интервью зарубежным журналистам он рассказал о предполагаемых гражданах России, которых СБУ нашла в Киево-Печерской лавре.

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"Не только деньги и русская литература"

В результате обыска тысячелетнего монастыря силовики обнаружили пачки наличных в размере 100 тысяч долларов и русскую литературу. Однако Данилов констатировал, что это не все "сюрпризы", ожидавшие силовиков в "божьем храме".

Мы не будем сейчас говорить о деньгах. Там были найдены документы. И там были найдены определенные граждане… Скорее всего, граждане России. И сейчас мы пытаемся выяснить, что они там делают и почему они там оказались,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Также Данилов отметил, что расследование продолжается и оно находится на очень "деликатной стадии". Вопрос обысков храмов Московского патриархата – это вопрос национальной безопасности Украины. По его словам, "мы много лет закрывали глаза на происходящее".

Обыски СБУ Киево-Печерской лавры: что важно знать

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что украинские спецслужбы посетили Киево-Печерский монастырь, который уже десятки лет небезосновательно обвиняют в пропаганде "русского мира".

Впоследствии Служба Безопасности сообщила, что нашла российскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды кремлевской идеологии.

В Москве успели отреагировать на обыски. Главный рупор Путина Дмитрий Песков сказал, что Украина ведет войну против "русского православия". Удивительно, что он не начал рассказывать о том, что "церковь вне политики".

Кроме того, отметим, что сеть разразилась шутками, как только появилась информация об обысках в Киево-Печерской лавре.

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