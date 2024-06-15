Шольц рассказал, как завершить войну и достичь справедливого мира

На Саммите мира, который проходит в Швейцарии, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал свое мнение относительно того, как завершить войну в Украине. Однако это должно произойти при условии "справедливого мира".

Детали он раскрыл на первом пленарном заседании Глобального саммита мира, передает 24 Канал.

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Что сказал Олаф Шольц

Канцлер Германии заверил, что ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем наше государство. Однако, как отметил чиновник, мир это больше, чем просто отсутствие войны.

Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру, просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому "замороженному конфликту",

– подчеркнул Олаф Шольц.

По его словам, это повлечет развитие сценария, который является "несправедливо опасным и неустойчивым" для Украины, Европы или даже мирового сообщества в целом.

Россия сама выбрала войну

Украина вынесла на саммит только 3 главных вопроса из "формулы мира". Речь идет о достижении договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении военнопленных и похищенных детей.

Как утверждает немецкий канцлер, некоторые говорят, что любой мир должен учитывать легитимные российские обеспокоенности по безопасности. Перед вторжением как в ЕС, так и в США, были готовы говорить о дискуссиях по безопасности, к которым привлекли бы различные государства.

Он говорит, что переговоры могли бы повысить уровень взаимного доверия, но как все хорошо знают, Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог.

Поэтому, позвольте мне быть ясным. Несмотря на любые обеспокоенности по безопасности ни одни из них не могут оправдать вторжение в мирное соседнее государство. Я хотел бы подчеркнуть, что Украина является жертвой агрессии, которая имела смелость представить миру план мира,

– добавил Шольц.

Он подчеркнул, что для Украины защита от российской агрессии более 2 лет является экзистенциальной борьбой за свободное и демократическое будущее, поскольку Россия отрицает независимость, территориальную целостность, отвергает само право Украины на существование как суверенного государства.

Шольц выступает за приглашение России на следующий саммит