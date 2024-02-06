Болезненное направление, – Гуменюк объяснила, как россияне используют Кинбурнскую косу
На Кинбурнской косе сохраняется напряженная ситуация. Оттуда враг пытается отвлекать внимание украинских военных от Херсонского направления.
Для этого российские оккупанты временами усиливают обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях, сказала 24 Каналу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Однако украинское командование все видит и вычисляет.
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"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована – и это для меня лично очень болезненное направление", – отметила Гуменюк.Обратите внимание! Особенность географии этого участка фронта заключается в том, что на нем пересекаются Николаевская и Херсонская области.
Россиянам тревожно на Кинбурнской косе
Оккупанты чувствуют опасность на Кинбурнской косе, в частности в Николаевской ее части. Кроме того, они начали отказываться от артиллерии, применяя вместо нее FPV-дроны.
Поэтому пытаются запускать дроны уже из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть, здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств,
– констатировала Гуменюк.
Когда отправляют на Кинбурнскую косу, россияне понимают, что это билет в один конец. Им сразу прилетает в ответ, поэтому фактически эта позиция больше не функционирует.
Что происходит на левобережье Херсонщины: последние новости
- С лета 2023 года украинские военные удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Большую роль в этой уникальной операции сыграли пограничники.
- В то же время враг не оставляет попыток вытеснить защитников из левого берега. В течение суток может быть около 10–15 штурмов, но Силы обороны их все отбивают.
- К слову, российские командиры не позволяют применять бронетехнику. Оккупанты идут пешими группами и погибают в стрелковых боях.