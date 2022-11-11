Более 3 тысяч километров на Юге – освобождены, но враги еще остаются на правом берегу
Вооруженные Силы шаг за шагом освобождают территории нашего государства и выгоняют оккупантов. Наталья Гуменюк рассказала, какова площадь деоккупированных земель в Херсонской области.
Несмотря на заявления российского командования, что российские солдаты не остались на правом берегу Днепра, следует быть осмотрительными. Об этом сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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Свежие цифры по площади деоккупированных территорий
Как сообщает Гуменюк, Украина не спешит озвучивать всю информацию о деоккупированных городах и селах на Юге нашего государства, поскольку в населенных пунктах все еще могут оставаться враждебные диверсионно-разведывательные группы. Однако некоторые цифры она озвучила.
Если в предыдущие сутки (10 ноября – 24 канал) мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня – это уже более 3 тысяч квадратных километров,
– сказала глава пресс-центра ОК "Юг".
Однако она отметила, что есть еще территории, на которых могут быть враги – это нужно учитывать.
Деоккупированные территории Херсона на карте
Освобождение Херсона: актуальная информация
- Стало известно 11 ноября, что украинская армия вошла в Херсон. Местные с радостью и улыбками поздравляли наших солдат и в честь освобождения города развернули большой флаг Украины.
- Кроме того, советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в Херсонской области уже функционирует украинское телевидение. Оккупантам не удалось уничтожить все антенны и лишить людей мобильной, телевизионной и других видов связи.
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- Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, пойдет ли наше государство на уступки России после успехов наших военных на Юге. Он отметил, что Украина – это "не холодильник, поэтому она не будет замораживать войну".
- В целом можно констатировать, что ВСУ закрепляются в Херсонской области и будут устанавливать блокпосты. Наши военнослужащие готовятся к полному разминированию территорий и контролю над регионом.
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