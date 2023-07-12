Подвозят новые подразделения и открывают крематории, – Федоров о действиях врага в Мелитополе
Российские оккупанты в ожидании Сил обороны Украины продолжают укрепляться в Мелитополе. Кроме фортификационных построек, враг готовит братские могилы и крематории.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в город и окружающие села прибывают новые подразделения врага.
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"Враг продолжает свозить свое пушечное мясо, чтобы пытаться удержать сухопутный коридор", – сказал Федоров.
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В частности, новые подразделения из Южной Осетии засели на одном из производственных предприятий в селе Обильное. В Михайловке оккупанты выселили очередную партию людей из их домов и там тоже засели. В Мелитополе несколько новых группировок размещают казармы на ликеро-водочном заводе.
Враг готовится к гибели
Несмотря на все меры по усилению линии обороны, россияне осознают, что являются лишь пушечным мясом. Об этом свидетельствуют новые крематории и братские могилы.
"Россияне разместили три крематория в Бердянске, Мелитополе и Токмаке. Новые и новые братские могилы обнаруживаются. Это подтверждение того, что враг не считает свои потери, а просто закапывает их, как пушечное мясо", – констатировал Федоров.
Ситуация на оккупированном Запорожье: последние новости
- Последние сутки были "зажигательными" для российских захватчиков на временно оккупированной части Запорожья. В частности, ночью раздалось по меньшей мере 10 взрывов за Бердянском. Их слышали у полигона, на котором находятся российские военные.
- В результате этого был ликвидирован вражеский генерал-лейтенант Олег Цоков. Прошлой осенью он был ранен.
- Также стало известно, что вечером 9 июля раздался мощный взрыв в районе базы российских захватчиков недалеко от Мелитополя. Предварительно инцидент произошел в селе Заречное.