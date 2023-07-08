Это не атомная бомба: чем отличаются "горячая" и "холодная" остановка реактора на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС напряженная, но контролируемая. Даже если российские оккупанты переведут четвертый энергоблок в состояние "горячей остановки", он не взорвется.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, станцию строили с учетом разных рисков, а потому взорвать ее не так просто.

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"Запорожская АЭС – это не атомная бомба, ее взорвать нельзя. Если даже взорвут взрывчатку, сработает автоматическая защита, и реактор будет переведен в безопасное состояние", – пояснил Рябцев.

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Вывести энергоблок из безопасного состояния можно, но в течение нескольких недель, если не месяцев.

Чем "горячая остановка" отличается от "холодной"

Следует отметить, что главное слово – "остановка". Нет большого отличия – то ли "холодная", то ли "горячая".

"Горячая остановка" отличается от холодной тем, что дополнительно отбирается из горячей зоны – наружного контура – перегретая вода. Она имеет температуру около 280°. Ее используют в системах централизованного отопления зимой, а также в системах горячего водоснабжения самой станции и Энергодара в течение всего года.

НАЭК "Энергоатом" 6 июля сообщил, что россияне планируют переводить энергоблок №4 (вероятно, заминированный) в режим "горячей остановки". Впоследствии эту новость без объяснения удалили.

Рябцев отметил, что перевод четвертого реактора в горячую остановку не угрожает никакими проблемами. Но возможность провокаций сохраняется.

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