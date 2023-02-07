Разрушатся ли украинские АЭС, если страну всколыхнет землетрясение: неожиданный ответ сейсмолога

2023 показывает, что подготовил для человечества много испытаний. За сутки по всему миру зафиксировали около 1000 землетрясений.

Но есть ли угроза Украине? Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.

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Есть ли угроза для украинских АЭС в случае землетрясения

Эксперт рассказал, что сейсмическую опасность для АЭС подробно изучали. К этому привлекали лучших украинских и мировых специалистов. После чего специалисты получили подробную информацию о том, как будут колебаться почвы.

Следовательно, удалось установить, что при максимальных землетрясениях, которые должны произойти на территории наших АЭС, не будет разрушено ни одно сооружение АЭС.

В то же время Кендзера говорит, что влияние землетрясения на технологические процессы – это уже более сложный вопрос. Однако его уже изучают эксперты.

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Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;

заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;

не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.

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