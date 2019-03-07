Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом

Правительство не хочет продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Сам Коболев не хочет покидать пост главы "Нафтогаза". В том, почему так произошло, и почему это важно – разбирались журналисты 24 канала.

Кабмин фактически отказался продлевать контракт с Андреем Коболевым, который является председателем Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что 22 марта заканчивается контракт Коболева и всего состава правления, и уже с 23 марта правительство объявит конкурс на должность главы правления "Нафтогаза".

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Если вам кажется, что это далекие от нас разборки – вы ошибаетесь. Конечными владельцами "Нафтогаза" являются граждане Украины. Деятельность НАК в значительной мере влияет на энергетическую безопасность Украины. В том числе – на наличие горячей воды и отопления в наших квартирах. Поэтому, кто будет возглавлять компанию – вполне практический вопрос.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.

С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.

С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником председателя правления.

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25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.

Из-за неоднозначности.

С одной стороны, он действительно талантливый менеджер, который провел компанию через кризис. В 2014 году убытки "Нафтогаза" составили около 90 миллиардов гривен. Работать НАК приходилось в сложных условиях. Как объясняли в самой компании, в 2014 году Украина была почти на 100% зависимой от импорта газа из России и несла убытки от нерыночных условий поставки.

Результатом несостоятельности решить эти проблемы в течение многих предыдущих лет, а также вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году стал убыток группы в размере 88,4 миллиарда гривен за прошлый год. В течение отчетного периода в условиях стремительной девальвации гривны Нафтогазу пришлось возвращать многомиллиардные, в основном валютные долги, покрывать неоплаченные предыдущим руководством счета за импортированный газ и находить средства на закупку газа для украинских потребителей на следующий отопительный сезон,

– объясняли в пресс-службе НАК.

При этом за 9 месяцев 2018 года компания уже получила 16,7 миллиарда гривен чистой прибыли, обеспечила 136,5 миллиарда платежей в государственный бюджет.

С другой стороны, он прославился "склонностью" к каким-то невероятно высоким премиям и наградам.

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Самая скандальная история вышла в 2017 году. Тогда общие выплаты топ-менеджмента "Нафтогаза" (6 членов правления и 9 директоров) составили 214 миллионов гривен. В 2018 году Коболев получил 7,9 миллиона долларов премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом". При этом, стоит отметить, что зарплата у главы НАК тоже немаленькая – по его последним признаниями "месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой". Конкретнее сказать не может, потому что в "Нафтогазе" есть корпоративное правило – не комментировать индивидуальную зарплату человека. Справедливости ради отметим, что сам Коболев после скандала пообещал отдать свои доходы на благотворительность. Отдаст или нет – не знаем, поскольку электронных деклараций он не заполняет, пользуясь тем, что законодательство его не обязывает.

При этом "Нафтогаз" считает зарплату Коболева вполне рыночной и просит суд признать неправомерным требование Государственной аудиторской службы о нарушениях при выплате Коболеву 228 млн гривен премии.

Потому что в конце февраля СМИ написали, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 миллиона гривен.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман, к слову, заявлял, что правительство пересмотрит условия контракта менеджмента Нафтогаза за "заоблачные" заработные платы руководителей компании. Но новое законодательство дает наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контракту с менеджментом. Они им воспользовались. Как писали СМИ, "Нафтогаз" ожидает утверждения правительством компенсационного пакета главе "Нафтогаза" со среднемесячной зарплатой 10,5 миллиона, а с учетом Стокгольмского арбитража (в случае, если это будет Коболев) – более 28,5 миллиона гривен.

Кроме того, за день до объявления о решении не продлевать контракт министр иностранных дел Украины Павел Климкин так активно хвалил главу НАК, подчеркивая его важную личную роль в реформировании компании и на трехсторонних переговорах по транзиту газа через Украину после 2019 года, многие поверили в то, что контракт все же продолжат.

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Что никуда не уйдет со своего поста. Не из-за денег, а "для достижения цели".

Последняя зарплата перечислена трем фондам. Дискуссия с деньгами мне не интересна. Я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для достижения цели,

– прокомментировал Коболев.

Относительно цели, то глава "Нафтогаза" подразумевает наведение прозрачности на рынке газа, в частности об устранении "посредников" на этом рынке, а также обеспечение транзита природного газа после 2019 года по территории Украины. А также – судебный процесс с "Газпромом" и свое желание довести дело до конца, находясь на действующей должности.

Что мы еще не все отсудили у "Газпрома". Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (который, к слову, также получил значительную часть премиальных выплат за победу над "Газпромом") ранее заявил, что компания планирует подать очередной иск против российского газового монополиста. На этот раз претензии будут касаться нарушения законодательства в сфере конкуренции. Витренко отметил, что иск будет подан в конце апреля 2019 года.

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Что-то интересное, потому что все выше описанное – это только начало. Коболев настаивает, что решение о назначении или увольнении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" принимает наблюдательный совет компании, а не ее акционер. И говорит, что ждет заключения юристов, который должны сказать, легитимным ли будет объявленный Гройсманом конкурс.

Глава правительства, кажется, настроен максимально решительно. Уже известно, что правительство ожидает до 14 марта от наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и Минэкономики предложений по персональному составу правления компании. Гройсман также заявил, что новый контракт с председателем правления "Нафтогаза", который подпишут после проведения конкурса, будет предусматривать рыночную зарплату и четкие требования к деятельности компании.

Он добавил, что задачами менеджмента компании должно быть проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на общий транзит газа и продолжение транзита с 1 января 2020 года. Кроме того, по его словам, что "Нафтогаз" кардинально увеличить добычу украинского газа, чтобы отказаться от импорта и снизить цены на газ.

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