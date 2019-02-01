Что такое гомофобия и почему с ней нужно бороться

Гомофобия – иррациональный страх, который порождает ненависть и агрессию. Часто гомофобы не могут объяснить природу своего страха, но это явление вредит всему обществу

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала практический психолог и член УСП Владлена Дмитриева.

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Гомофобия – часть ксенофобии, переживание страха или ненависти и недоверия к людям, которые по какому-то признаку отличаются от человека, являющегося ксенофобом.

Такие переживания характерны для членов закрытых обществ. Для обществ (сообществ), что основаны на притеснении личности, отсутствии уважения к индивидуальности; которые имеют жесткое понятие о "нормальности", одобряют однородность и неуклонно наказывают за отклонения от объявленных норм.

Психолог Владлена Дмитриева “ Может возникнуть вопрос, почему людей, которые не боятся гомосексуалов, а ненавидят и/или агрессивно ведут себя в их адрес, называют гомофобами (фобия – страх)? Потому что под агрессией всегда лежит страх. Это психологическое явление, особенность человеческой психики. Человек может не осознавать этого и искренне считать, что "просто" ненавидит (желает навредить). Может оправдывать свое отношение внешне рациональными причинами".

Какой страх может стоять за агрессией гомофобного человека? Страх каким-то образом стать касательным к объекту ненависти ("заразиться"). Страх, что самого гомофоба будут воспринимать как того, кто либерально относится к гомосексуалам. Страх самому стать объектом притеснений в случае, если гомосексуальность признают нормой. Вариант, что можно жить рядом и не ненавидеть и не притеснять друг друга человеку с тоталитарным (уголовным) мышлением в голову не приходит.

На гомофобов не действуют рациональные аргументы

Может быть еще много индивидуальных страхов. Все они подчиняются страху перед собственным сообществом. Зная, как наказывается принадлежность к "не норме", члены сообщества будут пытаться всячески отмежеваться от ее маргиналов. Потому что при малейшем подозрении наказаны уже будут они.

Страх является иррациональным явлением, поэтому рациональными аргументами влиять на него очень трудно. Например, люди, которые имеют гомофобию, могут быть против того, чтобы учителем их детей был человек с гомосексуальной ориентацией. Аргументируя это опасением за своего ребенка. И те же люди совершенно спокойно воспринимают в качестве учителя человека с гетеросексуальной ориентацией противоположного, чем их ребенок, пола.

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Иррациональность страха не дает возможности воспринять разнообразие мира. Хотя бы выслушать противоположную точку зрения или прочитать научное исследование. Все, что расширяет границы привычного мировоззрения, воспринимается как угроза. Ответ будет агрессивным, таким, который защищает привычный образ мышления.



Права ЛГБТ людей

Психолог Владлена Дмитриева "Вместе с тем эмоциональные крючки цепляются за иррациональность очень хорошо. Поэтому лозунги о том, что другая, чем у тебя сексуальная ориентация – это ужас и "не норма", или о том, что через толерантность будущее человечества в страшной опасности собирают определенное количество людей. Ведь люди, на которых они действуют, уже напуганны".

Гомофобия порождает много агрессии, которая перерастает в физические проявления. С травлей и избиением сталкиваются большинство членов ЛГБТ-сообщества. В некоторых странах гомосексуальность наказывается даже смертной казнью. Часто смертельные угрозы перерастают в действие и геев, лесбиянок убивают только из-за того, что они другие. Поэтому гомофобия является не только проблемой самого гомофоба, но и угрозой для всего общества.

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