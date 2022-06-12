Чтобы обвинить ВСУ: в Херсонской области оккупанты планируют обстрелы "торжеств" ко дню России
12 июня 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские военные готовят провокации в оккупированной Херсонской области к "дню России". Они планируют обстрелять скопления мирных жителей.
Обвинить в этом враг цинично желает Вооруженные Силы Украины. Это уже традиционная тактика для государства-агрессорки.
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На оккупированной Херсонской области развернули программу празднования так называемого "дня России" с торжествами и массовыми мероприятиями. По имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины,
– рассказали в ОК "Юг".