Чтобы защитить Украину в самые темные и холодные дни, – Байден объявил новый пакет помощи

Президент США Джо Байден 22 сентября объявил новый пакет помощи Украине. В частности, это может усилить защиту критической инфраструктуры нашего государства.

Об этом глава Соединенных Штатов заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Эти системы будут содержать все необходимое оружие для прикрытия украинского неба, передает 24 Канал.

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США объявили новый пакет помощи Украине

Байден отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в противостоянии российскому агрессору. Именно поэтому президент США принял решение о передаче нашей армии нового оружейного пакета.

Он будет включать больше артиллерии, амуниции, противотанковое оружие и первые танки Abrams, которые приедут в Украину на следующей неделе,

– сказал он.

Глава США также подчеркнул, что страна также стремится улучшить противовоздушную оборону нашего государства. В частности, для того чтобы защитить критическую инфраструктуру Украины.

"Это необходимо, чтобы защитить Украину в самые темные и холодные дни", – подчеркнул Байден.

Он также рассказал, что США передадут Украине зенитные ракеты Hawk, с постоянными поставками этих ракет и других систем ежемесячно в течение зимы.

Впоследствии на сайте министерства обороны США отметили, что это будет пакет на сумму 325 миллионов долларов.

В новом пакете США в Украине содержатся следующие позиции:

ракеты ПВО АИМ-9М;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM;

артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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