Чугуев пострадал от российского обстрела: два человека травмированы

Российская армия ночью 8 марта обстреляла город Чугуев в Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения гражданские.

Им оперативно оказывают помощь медики, а на месте попаданий также работают экстренные службы. Это уже второй обстрел города после того, как оккупанты нанесли удар по Купянску.

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Россияне обстреляли Чугуев

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела в Чугуеве зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом. Также повреждены магазины, отель, около 13 автомобилей.

Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина,

– написал глава Харьковской области.

Синегубов заверил, что все профильные службы работают на местах попаданий, оказывая необходимую помощь и помогая ликвидировать последствия вражеского удара. В то же время глава ОГА не отметил, чем на этот раз обстреляли город россияне.

Оккупанты нанесли удар по Купянску

Глава Херсонской ОГА Олег Синегубов также отмечал, что российские оккупанты снова ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

Синегубов отметил, что, по предварительной информации, враг обстрелял Купянск, применив реактивные системы залпового огня. Среди погибших был один мужчина и одна женщина.

Глава Харьковской области также подчеркнул, что из-за атаки в городе повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. На месте уже работают экстренные службы, которые помогают разбирать завалы, поэтому количество пострадавших и погибших еще может увеличиться.

Также вечером 7 марта враг обстрелял Кировоградскую область. Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении области.

Впоследствии в области услышали громкие звуки взрыва. По предварительным данным, это могла быть работа украинской противовоздушной обороны по вражескому объекту.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в Александрийском районе после взрыва предварительно без последствий. Однако всю информацию о пострадавших и повреждений в области изучают.