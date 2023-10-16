Сможет ли "Редут" заменить "Вагнера": военный эксперт оценил возможности ЧВК

Российские спецслужбы финансируют ЧВК "Редут", которая участвует в войне против Украины. Если боевики этой группировки не будут иметь мощных сил и средств, то никак не будут влиять на ход боевых действий.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, ЧВКК "Вагнера" достигала хоть каких-либо успехов при огромных потерях, ибо имела большую поддержку российской армии.

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ЧВК "Редут" не будет иметь значения

Роман Свитан отметил, что в свое время у ЧВК "Вагнера" было большое количество вооружения из-за близких отношений ее владельца Евгения Пригожина с диктатором Владимиром Путиным. Тогда чуть ли не весь российский ВПК работал именно на вагнеровцев, которые смогли достичь хоть каких-то результатов.

Весь ВПК России работал на результат ЧВК "Вагнера", которые продвигались со скоростью 30 километров в год. Это расстояние между Попасной и Бахмутом. Как бы другая ЧВК ни называлась, все будет зависеть от того, сколько сил и средств ей предоставят. Если она будет в таком же нормировании, что и другие воинские части российской армии, то мы о ней даже не услышим,

– убежден он.

Россия сможет использовать ЧВК "Редут" как информационный повод и механизм привлечения внимания. Ранее ВСУ уже ликвидировали части этого ЧВК. Поэтому без соответствующей поддержки эта вражеская группировка не будет иметь значения в ходе боевых действий в Украине.

Свитан о ЧВК "Редут": смотрите видео

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