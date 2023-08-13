Пригожин – лицо ЧВК "Вагнера": военный обозреватель предположил, могут ли его ликвидировать

Евгений Пригожин после своего неудачного мятежа не был наказан Владимиром Путиным, хотя он и назвал предводителя ЧВК "Вагнером" предателем. Однако судьба Пригожина может решиться через полгода: либо он умрет, либо совершит новый мятеж.

В то же время Польша, Литва и Украина остаются под угрозой террористической деятельности со стороны вагнеровцев, которые сейчас базируются в Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что ради совершения таких действий Путин и расположил ЧВК "Вагнера" вблизи границ этих стран.

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Может стать "мучеником"

Судьба же Евгения Пригожина после его попытки совершить мятеж в России сложилась довольно странно.

Несмотря на то, что он всех "кинул" своим походом на Москву, однако он имеет все еще достаточно высокий уровень поддержки среди россиян. Поэтому, если его ликвидируют, то он станет "мучеником" в глазах российского населения. И это только повысит уровень доверия к ЧВК "Вагнера" в обществе страны-агрессора,

– заметил военный обозреватель.

Военный обозреватель предположил, какая судьба может ожидать Евгения Пригожина: смотрите видео

А тогда на первый план может выйти другая персоналия. Ведь Евгений Пригожин – это, прежде всего, "лицо" ЧВК "Вагнера", медийная личность. Однако есть и другие руководители "Вагнера". К примеру, Дмитрий Уткин, а также другие командиры подразделений вагнеровцев. Некоторые даже действуют в Европейском Союзе.

"Именно поэтому возможная ликвидация Пригожина может только поспособствовать популяризации ЧВК "Вагнера"", – подчеркнул Александр Коваленко.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После попытки мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы начали перебрасывать свои силы в Беларусь. Это создало напряжение на границе Польши и Литвы, где вагнеровцы могут совершить провокации.

Так, Польша решила усилила границу с Беларусью 10 тысячами военных. Из них на границе будут находиться 4 тысячи человек, а 6 тысяч – останутся в резерве.

К таким действиям Варшава прибегла в частности из-за инцидента, произошедшего 1 августа, когда два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши.

В то же время на улицах Кракова появились листовки с приглашением вступить в ряды ЧВК "Вагнера". На объявлениях указана ссылка с QR-кодом российского сайта по вербовке наемников. Польские правоохранители уже открыли два дела по факту распространения листовок с информацией о ЧВК "Вагнера". Также полиция ищет тех, кто расклеивает листовки по городу.