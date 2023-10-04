В России могут создать новую ЧВК "Вагнера": политтехнолог сказал, кто будет на месте Пригожина

Владимир Путин 29 сентября встретился с экс-командиром ЧВК "Вагнера" Андреем Трошевым и поставил ему задачу собирать добровольцев по всей России, чтобы создавать "добровольческие подразделения".

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что на этой встрече, где также присутствовал заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, было принято решение о формировании ЧВК "Вагнера-2".

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Замена Пригожину

Он напомнил, что Путин во время встречи с командирами ЧВК "Вагнера" в июле после неудачного мятежа Евгений Пригожина, предложил вагнеровцам пойти под командование Трошева. Однако Пригожин тогда отказался, отметив, что его боевики не согласятся с этим условием.

Теперь, после смерти Пригожина, Путин заявляет Трошину, чтобы тот собирал добровольцев в новую ЧВК. Ему выделят на это бюджет, и наверняка он будет ходить по зонам и набирать зэков,

– предположил политтехнолог.

Андрей Трошев, позывной "Седой" Трошев – один из бывших командиров ЧВК "Вагнера". Когда Пригожин совершил мятеж, "Седой" его не поддержал. Более того, Трошев якобы сотрудничал с российскими спецслужбами и минобороны и предоставлял им полезную информацию. Благодаря этому Трошев якобы получил благосклонность Путина.

Михаил Шейтельман предположил возможность создания нового ЧВК "Вагнера": смотрите видео

Юнус-Бек Евкуров также должен курировать и заниматься восстановлением ЧВК "Вагнер" как боевой единицы. Ранее он ездил по странам Африки, где дислоцировались вагнеровцы, чтобы взять их под контроль минобороны России.

В то же время Трошеву не удастся стать таким же как Пригожин, который решился пойти против Путина. Ведь Пригожина "растили" 20 лет, и с Путиным он был знаком с 1990-х годов.

Но самое главное, чтобы Трошев сначала смог создать такое же ЧВК как Пригожин. И когда это военное образование обретет силу, тогда появится риск, что Трошев или Евкуров смогут стать новым Пригожиным и совершить мятеж,

– подчеркнул он.

Однако вряд ли Трошев в состоянии быстро создать мощный ЧВК, ведь в "Вагнере" он не был лидером. А систему в организации много лет выстраивал именно Пригожин.

"У него был авторитет, а также способности управлять большим количеством людей и распоряжаться большими деньгами – миллиардами долларов. Поэтому, прежде чем Трошев станет новым Пригожиным, пройдет много лет", – отметил Михаил Шейтельман.

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