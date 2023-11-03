Почти все держалось на "Вагнере", – Жовтенко предположил, зачем сын Пригожина служит Путину

Павел Пригожин неожиданно возглавил ЧВК "Вагнера" после того, как был уничтожен его отец Евгений Пригожин. Российскому военному командованию до сих пор нужна эта террористическая группировка.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, заметив, что нынешняя ЧВК "Вагнера" – совсем не та, какой была при Евгении Пригожине. Сейчас пишут, что это подразделение росгвардии.

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Почему российской армии нужны вагнеровцы

Как отметил Жовтенко, командование российской армии до сих пор не может обойтись без ресурса и потенциала разных так называемых "частных военных компаний". Все из-за их тактики. Оккупанты традиционно используют штурмы пехотой, из-за чего терпят большие потери. На некоторых участках фронта в свое время почти все держалось на "Вагнере".

Российская армия всегда забрасывает позиции пехотой и в целом используют количественное преимущество в живой силе и военной технике. Но есть риск, что у них просто кончится профессиональная армия. Поэтому им нужен человеческий ресурс с достаточно приличной подготовкой, чтобы компенсировать на горячих точках нехватку кадровой армии.

– заметил Жовтенко.

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В свое время сами вагнеровцы переходили в режим сохранения собственного личного состава, набирая туда зеков. Сейчас эти функции перешли непосредственно к минобороны. Но они не справляются с этой задачей. Потому и решили не закрывать ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Кремлю нужны разные "частные военные компании" для проведения операций в Африке. А также – для дестабилизации ситуации в разных регионах мира.

Что произошло с ЧВК "Вагнера": коротко