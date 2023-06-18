Даже мертвым будет опасным, – Гудков сказал, отважатся ли в России ликвидировать Пригожина

Евгений Пригожин долго не ищет слова, чтобы облить грязью минобороны России и российское руководство за поражение страны-агрессора в войне.

Однако по сообщениям росСМИ, его наглое поведение уже "достало" российских генералов и они якобы планируют ликвидировать предводителя ЧВК "Вагнера". Но российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что Пригожин уже полностью уничтожил репутацию минобороны России. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме Казнить нельзя помиловать: почему Путин не накормит Пригожина "новичком"

Станет героем

Для генералитета он действительно представляет опасность, но вопрос об уничтожении Пригожина сложнее, чем может прибегать.

Они его даже убить не могут, потому что будет еще хуже. Если конечно они не спровоцируют, чтобы Пригожин погиб на поле боя. Для них это единственный вариант избавиться от него,

– предположил оппозиционный политик.

Пригожин прямо говорит генералам, если умеете воевать, приезжайте на фронт и покажите это. Он демонстрирует им, что сам ездит на линию фронта, что его бойцы наступают и воюют лучше, чем военные регулярной армии.

У него такая риторика, что, мол, так у ЧВК "Вагнера" есть потери, но и у них есть результаты. А чего добились генералы из минобороны? Они только сидят в своих креслах и судят по положению на фронте по картам. К тому же еще и разворовали российскую армию.

"Именно поэтому у генералов нет никакой аргументации против обвинений Пригожина. И если его убьют или осудят, он станет героем", – подчеркнул Гудков.

Геннадий Гудков предположил, почему Пригожину разрешают лить грязь на минобороны России: смотрите видео

Не хотят трогать

А не за горами военное поражение Путина. И что тогда ответит российский народ, который "топит" за войну? Был один герой – никого не щадил, никого не боялся, сам руководил своими бойцами, так и его убили. И будут считать виновными во всем тех же генералов.

Пригожин даже мертвый будет для них опаснее, чем живой. Если бы вдруг с ним что-нибудь случилось. Если бы было иначе, его бы давно убили. А если он ездит по России, то ругает генералов, умеющих только воровать, это значит, что его не хотят трогать,

– заметил российский оппозиционер.

К тому же Пригожин имеет "крышу" – это Владимир Путин. Если бы главарь ЧВК "Вагнера" не имел поддержки российского диктатора, то он был бы пустым местом. А если имеет, то, чтобы не визжал Шойгу и не шумел Герасимов, с ним будут считаться.

Последние заявления Пригожина

Российские элиты все больше склоняются к прекращению войны против Украины. После многих поражений России, окружение Путина уже мечтает о "заморозке" конфликта. Однако он сам собирается "воевать" до мифической "победы". В то же время Пригожин, который набирает с каждым днем политический вес, также считает, что война должна продолжаться . Более того, он настаивает на введении в России военного положения.