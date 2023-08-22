Новый российский ракетоноситель "Циклон": насколько он опасен

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Россия впервые вывела на дежурство в Черном море ракетоносители "Циклон".

Приближение очередных сакральных дат россияне могут использовать для подготовки к массированным ракетным атакам. Об опасности ракетоносителя "Циклон" 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко

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Есть ли повышенная угроза из-за нового ракетоносителя

Угроза с моря для Украины как была, так и остается до сих пор, независимо от того, какой именно российский ракетоноситель там находится. Речь идет не только об угрозе ракетных атак, но и о блокировке сообщения зернового соглашения.

Идут такие даты, как День государственного флага, День Независимости Украины. В целом эта неделя довольно рискованная с точки зрения активизации вражеских ракетно-дроновых атак. Их вероятность высока,

– заметил Александр Мусиенко.

Россия сейчас принимает меры для усиления своей корабельной группировки, в частности, ракетных крейсеров и кораблей. Очевидно, для активизации ракетных обстрелов в эти дни.

Александр Мусиенко о ракетоносителе "Циклон": смотрите видео

Ракетная угроза в День Независимости: что известно