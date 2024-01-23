ЦРУ хочет завербовать двойных агентов в России: в США опубликовали русскоязычное обращение
Источник:CIA
Центральное разведывательное управление США выпустило новое русскоязычное видео. В нем управление пытается убедить сотрудников российской разведки перейти на сторону Соединенных Штатов.
В материале ЦРУ говорится о работе двойных агентов. Призыв идет к "патриотически настроенным россиянам".
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В ЦРУ обратились к россиянам
В Центральном разведывательном управлении США 22 января опубликовали видео с обращением к патриотически настроенным россиянам, которые работают в разведке и могут чувствовать себя преданными из-за коррупции в элите и плохого обеспечения российской армии.
Главным вымышленным персонажем видео является 35-летний мужчина, работающий сотрудником ГРУ. Он считает себя патриотом, любящим Россию, а также когда-то служил десантником.
Персонаж видео спрашивает, хватит ли у него мужества противостоять измене. Затем он говорит, что настоящий враг находится внутри России посредством коррумпированного руководства и элиты.
Высшее руководство продало страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилой картофель и стреляют из доисторического оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, чтобы просто найти работу,
– говорит мужчина.
Он уверяет, что его патриотизм подтолкнул его к действиям и сотрудничеству с ЦРУ, а финальный кадр видео показывает, как он связывается с ЦРУ мобильным телефоном.
Те, кто вас окружает, могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны,
– говорится в видеоматериале.
В ЦРУ опубликовали вербовочный видеоролик с призывом к россиянам: смотрите видео
Западные СМИ заявляли о сотрудничестве украинских разведчиков с ЦРУ: основное
- В октябре 2023 года издание Washington Post утверждало, что СБУ и ГУР якобы сотрудничают с ЦРУ. Мол, это очень выгодное сотрудничество для обеих сторон. По данным издания, она "укоренилась" в 2014 году – после Революции Достоинства, бегства Януковича и оккупации Россией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
- По словам издания, сначала ЦРУ и СБУ "работали осторожно". В частности, американцев волновали российские агенты, пытавшиеся проникнуть в украинские ведомства. Но именно поэтому ЦРУ вроде бы и работало с СБУ – они хотели помочь Украине создать совершенно новое управление, которое будет сосредоточено на операциях против России и будет изолировано от других подразделений СБУ.
- Позже в ОП раскритиковали такие "инсайды". Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это странно, когда журналисты, находящиеся в 10 тысячах километров от войны, позволяют себе выдавать такие заявления. В то же время, никаких официальных подтверждений той информации, которую изложили журналисты, не было.