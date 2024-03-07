"Волки да Винчи" возобновили традицию приносить присягу добровольцу в память о Дмитрии Коцюбайле

7 марта – годовщина смерти Героя Украины Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Год назад он получил ранение под Бахмутом и, несмотря на скорую помощь, спасти его не удалось.

В годовщину гибели Героя бойцы батальона "Волки Да Винчи" приняли присягу добровольца. Как рассказали в комментарии журналистке 24 Канала в пресс-службе, такая традиция существовала во времена, когда подразделение было добровольческим батальоном.

Важно "За свою свободу надо бороться": памяти легендарного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"

"Волки Да Винчи" восстановили присягу добровольца

7 марта 2023 года Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло получил смертельное ранение. Бойцы "Волков Да Винчи" утром пришли на Аскольдову могилу, где похоронен Герой, чтобы почтить память о нем. Также воины приняли присягу добровольца.

Как объяснили в пресс-службе "Волков Да Винчи", в период, когда подразделение было добровольческим батальоном, существовала традиция давать присягу добровольца. Она была очень важна для Героя Дмитрия Коцюбайло, поэтому сейчас решили восстановить эту традицию.

Для нас важно в этот день сделать не плач, а наоборот – сплотить нацию вокруг сильных нарративов и вокруг такой сильной, легендарной фигуры как Дмитрий Коцюбайло. Сплотить для того, чтобы и дальше бороться с врагом для победы,

– отметили в пресс-службе "Волков Да Винчи".

"Волки Да Винчи" почтили Героя и приняли присягу добровольца / Фото Валентины Полищук

Принес присягу добровольца и двоюродный брат Героя – Павел Рудницкий с позывным "Рудя". Сейчас он в составе подразделения "Волков Да Винчи" дает отпор оккупантам и противостоит российской агрессии.



Брат "Да Винчи" Павел Рудницкий с позывным "Рудя" / Фото Валентины Полищук

Гибель "Да Винчи" под Бахмутом

Владимир Зеленский 7 марта сообщил, что под Бахмутом 7 марта погиб Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". "Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло", – написал тогда президент Украины, сообщая о трагической потере.

Как стало известно впоследствии, жизнь Героя оборвал вражеский обстрел. Оккупанты начали бить из "Градов" и один из обломков нанес смертельное ранение.

Провести в последний путь Героя Украины пришли Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников. Похоронили Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла 10 марта на Аскольдовой могиле.

Во время прощания с Героем в то время действующий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал на колени перед матерью и любимой "Да Винчи". Таким образом он выразил самые искренние соболезнования.