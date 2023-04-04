"Ты же хотела быть не сама": любимая "Да Винчи" рассказала о первом и последнем сюрпризе воина
Источник:Front 18
Погибший Герой Украины Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло сделал щемящий подарок своей любимой Алине Михайловой перед гибелью. Воин приехал с фронта ко Дню Валентина и подарил любимой собаку.
Об этой истории рассказала сама парамедикиня Алина Михайлова. Она подчеркнула, что "Да Винчи" не был ярым военным человеком и делал своей второй половинке сюрпризы, как вот с собачкой Хьюго.
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"Да Винчи" приехал с фронта, чтобы сделать любимой подарок
"Это, как он сказал, "был мой первый и последний сюрприз для тебя", – вспоминает Алина Михайлова. Парамедикиня вспомнила, что это был тот момент, когда она стала депутатом Киевсовета и из-за напряженности в графике проводила дома минимальное количество времени.
Она рассказала, что звонила по телефону "Да Винчи" и сказала, что скучает по своему любимому, поддержки которого ей не хватает.
Я ему плачу в трубку и говорю: "хочу, чтобы ты был дома". Он сказал хорошо, что скоро приедет,
– делится воспоминаниями Михайлова.
По словам парамедикини, они с Да Винчи договорились, что каждое 14 февраля будут проводили вместе.
"Я ему говорю: мне тебя не хватает как просто мужчину рядом, как человека, которого я обниму ночью. Мне больше ничего не надо, потому что я устала засыпать сама в постели", – говорит со слезами на глазах любимая "Да Винчи".
Она рассказала, что 13 февраля Дмитрий Коцюбайло сдержал своло и приехал. Около 10 вечера он попросил любимую вместе с ним поехать на вокзал, чтобы встретить бойца "Да Винчи". После уговоров девушка поехала, хоть и с плохим настроением.
Алина Михайлова рассказала, что имеет аллергию на кошек, о чем "Да Винчи" знал. Поэтому когда воин принес девушке клетку с животным, она подумала, что это кот. Но там обнаружилась собачка породы Акита-ину.
Он приходит, стучит в окно, а там розовая клетка для кота. Я по-злому сказала: "надеюсь там не кот?" Он говорит: "нет не кот". Я открываю клетку, а там 2,5-месячный маленький Хьюго,
– сказала любимая "Да Винчи".
Парамедикиня была удивлена таким подарком и спросила воина, "что это?" "Он говорит: "ты ведь хотела быть не сама, ты же сказала, что тебе одной одиноко", – рассказала Михайлова.
- 7 марта стало известно, что "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом. Алина Михайлова пыталась спасти любимого и была рядом с ним в первые минуты после того, как он получил ранения при обстреле россиян.
- Дмитрия "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле. Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины и стал первым добровольцем, получившим соответствующее звание.