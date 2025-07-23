Дальние позиции, рабочие группы и короткие перемирия: в России сделали заявления по итогам переговоров

В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями. По их итогам представители страны-агрессора сделали ряд циничных заявлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Обратите внимание Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля

Что заявила Россия о переговорах в Стамбуле 23 июля?

Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз".

Позиции достаточно далеки друг от друга,

– цинично заявил Мединский.

В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп".

Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что:

встреча лидеров "должна поставить точку". В то же время цинично добавил, что сначала надо проработать условия соглашения и понять, что именно на ней будут обсуждать;

Россия якобы предложила Украине передать еще 3000 "тел погибших украинских военнослужащих";

Россия якобы предложила сформировать "3 рабочие группы, которые будут работать онлайн", в частности, по политическим, гуманитарным, военным вопросам;

Москва якобы предложила рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "короткого перемирия", чтобы забрать раненых и погибших военных;

чтобы забрать раненых и погибших военных; обсудили вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.

Обратите внимание! Накануне переговоров Владимир Зеленский заявил, что Украина снова будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, ударов по гражданской инфраструктуре.



Однако Россия постоянно отвергает предложение о перемирии. Агрессор продолжает террор гражданского населения Украины.

Также глава российской делегации заявил, что завершается обмен пленными. Кроме того, сказал, что страна-агрессор якобы уже вернула Украине "более 7000 тел погибших воинов".

Важно Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского: Умеров назвал дату

Важно! Во время репатриации Россия уже неоднократно передавала Украине тела своих же военных. Оккупанты смешивают их с телами наших Героев.

Кроме того, помощник Путина прокомментировал вопрос возвращения украинских детей. Заявил, что якобы "весь список из 339 фамилий" страна-агрессор "полностью проработала". Также сказал, что часть из них якобы уже "вернулась в Украину", а по другим работа продолжается.

Обратите внимание! Только по официальным данным на портале "Дети войны" по состоянию на 23 июля Россия незаконно депортировала 19 546 украинских детей. Однако на самом деле похищенных гораздо больше.