В этом будет позитив, – Резников о том, получит ли Украина ракеты Taurus и ATACAMS
Украина стремится получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACAMS от Германии и США соответственно. Министр обороны Украины уверен, что со временем это получится.
Недавно партнеры приняли решение о передаче Украине истребителей F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии 24 Каналу рассказал, что со временем партнеры рассмотрят вопросы передачи нашему государству дальнобойных ракет Taurus и ATACAMS.
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Есть политические сигналы
Резников сообщил, что оптимистично смотрит на вопрос о получении дальнобойных ракет, ведь ранее Украина уже получила Storm Shadow. Он считает присоединение Германии к этой коалиции вполне "логичным".
Тем более что уже есть политические сигналы от их парламента. Мне кажется, что в этом будет позитив,
– сказал министр.
Так же положительно он сконфигурирован и в вопросе получения ATACAMS. По его словам, Резников "не видит серьезных препятствий" для этого.
"Америка – очень прагматичная страна. Если они берут на себя обязательства, они очень четко просчитывают, как они будут выполнять его не один месяц и не два, а долго", — сказал министр обороны.
По его словам, для того, чтобы дать Украине эти ракеты, США должны просчитать очень много вопросов: сколько они могли бы отдать, сколько есть в наличии, сколько они могут производить.
Мне кажется, что здесь нет политических оговорок, "красных линий",
– подчеркнул Резников.
Он сказал, что решение о передаче F-16 тоже было непростым, но партнеры приняли его, поэтому он уверен, что рано или поздно Украина получит и эти ракеты.
Taurus и ATACAMS: что известно об этом оружии
- В Германии все больше политиков выступают за то, чтобы Берлин передал украинским защитникам Taurus. Например, недавно такой призыв сделал депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.
- Парламентарий считает, что Германия должна немедленно передать Украине эти крылатые ракеты. По его словам, у Бундесвера есть 600 единиц этого оружия. Они могут помочь Вооруженным Силам в уничтожении российских складов на территории Украины.
- Американский генерал Милли отметил, что Вашингтон до сих пор обсуждает предоставление армейских тактических ракетных систем дальнего действия, известных как ATACMS, которые необходимы Украине и достигают тыла врага, в частности территории России. Он заявил, что Украина не получила ATACMS по многим причинам, а вопрос по-прежнему "на столе".