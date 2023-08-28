В этом будет позитив, – Резников о том, получит ли Украина ракеты Taurus и ATACAMS

Украина стремится получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACAMS от Германии и США соответственно. Министр обороны Украины уверен, что со временем это получится.

Недавно партнеры приняли решение о передаче Украине истребителей F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии 24 Каналу рассказал, что со временем партнеры рассмотрят вопросы передачи нашему государству дальнобойных ракет Taurus и ATACAMS.

Смотрите также 50 друзей Путина и проклятие Пригожина: кто из списка Гааги доживет до трибунала

Есть политические сигналы

Резников сообщил, что оптимистично смотрит на вопрос о получении дальнобойных ракет, ведь ранее Украина уже получила Storm Shadow. Он считает присоединение Германии к этой коалиции вполне "логичным".

Тем более что уже есть политические сигналы от их парламента. Мне кажется, что в этом будет позитив,

– сказал министр.

Так же положительно он сконфигурирован и в вопросе получения ATACAMS. По его словам, Резников "не видит серьезных препятствий" для этого.

"Америка – очень прагматичная страна. Если они берут на себя обязательства, они очень четко просчитывают, как они будут выполнять его не один месяц и не два, а долго", — сказал министр обороны.

По его словам, для того, чтобы дать Украине эти ракеты, США должны просчитать очень много вопросов: сколько они могли бы отдать, сколько есть в наличии, сколько они могут производить.

Мне кажется, что здесь нет политических оговорок, "красных линий",

– подчеркнул Резников.

Он сказал, что решение о передаче F-16 тоже было непростым, но партнеры приняли его, поэтому он уверен, что рано или поздно Украина получит и эти ракеты.

Taurus и ATACAMS: что известно об этом оружии