Нещодавно партнери ухвалили рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі 24 Каналу розповів, що з часом партнери розглянуть питання передачі нашій державі далекобійних ракет Taurus і ATACAMS.

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Є політичні сигнали

Резніков повідомив, що оптимістично дивиться на питання про отримання далекобійних ракет, адже раніше Україна вже отримала Storm Shadow. Він вважає приєднання Німеччини до цієї коаліції цілком "логічним".

Тим паче, що вже є політичні сигнали від їхнього парламенту. Мені здається, що в цьому буде позитив,

– сказав міністр.

Так само позитивно він налаштований і у питанні отримання ATACAMS. За його словами, Резніков "не бачить серйозних перепон" для цього.

"Америка – дуже прагматична країна. Якщо вони беруть на себе зобов'язання, вони дуже чітко прораховують, як вони будуть його виконувати не один місяць і не два, а довго", — сказав міністр оборони.

За його словами, для того, щоб дати Україні ці ракети, США повинні прорахувати дуже багато питань: скільки вони могли б віддати, скільки є в наявності, скільки вони можуть виробляти.

Мені здається, що тут нема політичних застережень, "червоних ліній",

– наголосив Резніков.

Він сказав, що рішення про передачу F-16 теж було непростим, але партнери таки ухвалили його, тому він впевнений, що рано чи пізно Україна отримає й ці ракети.

Taurus і ATACAMS: що відомо про цю зброю