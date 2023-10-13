"Забыли важную деталь": может ли Украина производить ракеты дальностью до 1000 километров

Продолжаются разговоры о том, что Украина может производить или даже уже производит ракеты большой дальности. Еще раньше у нашей страны была ракетная программа, которую полностью не завершили.

Сегодня ведутся активные действия, чтобы эта программа была доведена до логического завершения, то есть до создания дальнобойной ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что Украина также может перерабатывать те ракеты, которые у нас есть.

Смотрите также Уже есть образцы украинских ракет дальностью 750 – 1000 километров, – ОП

Какие возможности имеет Украина

Самое важное в создании дальнобойной ракеты – не только ее способность пролететь тысячи километров. Главное – точность и минимальное отклонение от цели. По словам Алексея Гетьмана, производить ракеты, которые будут летать на дальние расстояния, но не будут попадать в цель – нет смысла.

Однако важно напомнить еще одну деталь – Украина имела большие мощности в ракетной отрасли. На нашем заводе производили двигатели и фактически те ракеты, которыми Россия сегодня всех пугает.

Мы одна из немногих стран, которые могут запускать ракеты в космос. Мы должны иметь мощные ракетные войска, торговать ракетными двигателями и готовыми ракетами со всем миром,

– заметил Гетман.

Майор запаса ВСУ рассказал о ракетных возможностях Украины: смотрите видео

В течение многих лет Россия уничтожала украинскую ракетную промышленность. Но, начиная с 2014 года и по сей день, мы начали возобновлять ракетную программу.

"Мы должны иметь не просто дальнобойные ракеты, а стать одним из лидеров их производства", – подчеркнул Гетьман.

Передача Украине ракет ATACMS: что известно