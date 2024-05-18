Дальнобойщики перекрывали трассы в Кировоградской и Одесской областях из-за закона о мобилизации
Дальнобойщики перекрывали трассу на Киев из-за того, что новый закон о мобилизации вступил в силу. Эту информацию журналистам подтвердили в полиции.
Пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная рассказала, что дальнобойщики перекрывали дороги в Кировоградской и Одесской областях. Ведь им, как и всем военнообязанным, надо обновить военно-учетные данные, пишет 24 Канал.
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Что известно о забастовке дальнобойщиков
Елена Бережная рассказала Суспильному, что часть дальнобойщиков собралась в Кировоградской области, а часть – в Одесской области. Они частично перекрыли трассу, оставив свободной одну полосу движения.
В телеграм-канале "Одесские новости Интент" рассказали, что 18 мая сотни фур перекрыли трассу Киев – Одесса из-за нового закона о мобилизации. Участник акции рассказал изданию, что они против нового закона о мобилизации. По словам протестующих, мобилизация дальнобойщиков приведет к "параличу транспортной сферы".
Дальнобойщики протестовали из-за нового закона о мобилизации: смотрите видео
Фуры частично перекрывали дороги: смотрите видео
В комментарии "РБК-Украина" спикер Нацполиции Елена Бережная рассказала, что действительно протестовали водители грузовиков международных перевозок. По ее словам, причиной стало то, что по новому закону о мобилизации, дальнобойщики якобы не смогут выезжать за границу.
Поэтому водители грузовиков провели мирную акцию протеста, встали вдоль дороги Киев – Одесса на территории Кировоградской области, движение транспорта не перекрывали, пути были проездные. Было до 100 авто, сейчас уже около 15 осталось,
– заявила пресс-секретарь Нацполиции.
По ее словам, нарушений публичного порядка во время акции протеста не было. Возле дальнобойщиков были полицейские наряды.
"На ночь тоже останутся два наряда", – заверила Елена Бережная.
Однако уже по состоянию на 16:55 18 мая чиновница сообщила, что движение на трассе Киев – Одесса восстановили.
Коротко о новом законе о мобилизации
- Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предусматривает, что военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны обновить военно-учетные данные в течение 60 дней.
- Обновить данные можно через ТЦК и СП, ЦНАПы, а также с помощью электронного кабинета или приложения Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут просканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.
- В случае, если военнообязанный не обновил данные, не отреагировал на заказное письмо с уведомлением или отказался от него, то ТЦК и СП могут подать в суд, чтобы лишить такого человека прав на управление транспортом. Подробнее читайте по ссылке.