На Путина будут сильно давить элиты в течение 2025 года, – британский военный аналитик

Давление элит на российского диктатора Владимира Путина в следующем году возможно лишь при определенных условиях. Тогда россияне поймут, какую цену глава Кремля платит за свои действия.

Такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований Майкл Кларк, заметив, что элиты России будут давить на Путина из-за его жажды эскалации, которая не приведет страну к успехам. Кроме того, российский диктатор может не пойти на договоренность о прекращении огня.

Смотрите также Мир вступает в новую опасную эру – третью ядерную эпоху, – британский военный аналитик

На Путина сильно будут давить элиты в течение 2025 года

Профессор оборонных исследований объяснил, что в следующем году может не быть ни одного вида переговорного перемирия, Путин переоценит свои возможности, если он в дальнейшем будет настроен продолжать изнурительные действия ради незначительных достижений в Украине

Тогда я верю, что в течение 2025 года на него (Путина – 24 Канал) будет усиливаться давление из-за цены, которую Россия платит за то, чтобы вести эту войну,

– подчеркнул Кларк.

Эта цена, по словам профессора оборонных исследований, будет продолжать расти в течение года. Станет гораздо очевиднее, сколько Россия теряет на войне против Украины и сколько стоит введение боевых действий.

В течение года, если Россия не договорится о прекращении огня, то Путин испытывает большее давление со стороны людей вокруг себя,

– подчеркнул он.

Интересно, что ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет высказал мнение о том, что именно при ухудшении экономической ситуации и возвращении солдат домой, жизнь Путина может оказаться в опасности. Что-то "улучшить" в России могут захотеть даже несколько армейских офицеров.